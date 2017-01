Pescara, è arrivato Gilardino. Domani un altro colpo: c’è Cubas

Fermo ai box causa neve il Pescara ha approfittato della domenica di sosta forzata per piazzare due colpi. Ieri sera è arrivato in città Alberto Gilardino, fresco di risoluzione con l’Empoli: per il centravanti contratto fino a giugno con opzione di rinnovo per la stagione successiva in caso di salvezza. A centrocampo domani sarà il giorno di Cubas: l’argentino arriverà dal Boca Jrs in prestito oneroso (150mila dollari) con diritto di riscatto a 4 milioni. Per la fascia destra gli abruzzesi pensano sempre al prestito di Mattiello dalla Juve, da dove può tornare pure Mandragora.