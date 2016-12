Pescara e Crotone, la corsa alla salvezza passa dal mercato

E’ lotta salvezza anche sul mercato tra Crotone e Pescara. I calabresi provano a fare la spesa in casa Inter e chiedono in prestito il difensore Yao, oltre ai centrocampisti Gnoukouri e Biabiany (sul quale c’è anche il Bologna e l’ipotesi Cina targata Jiangsu). Per dare qualità al centrocampo piace il profilo di Paolo Faragò (Novara), mentre per l’attacco il sogno resta il ritorno di Budimir (Sampdoria), ma la concorrenza è folta. Gli abruzzesi invece scelgono tra Carmona (Atalanta) e lo svincolato Ledesma (es Lazio e Panathinaikos) per dare geometrie a centrocampo, dove arriverà in prestito Marcel Buchel dall’Empoli.