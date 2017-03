Pescara-Gilardino già ai titoli di coda: mercoledì operazione al ginocchio per l’attaccante, che potrebbe rescindere

La storia d’amore tra Alberto Gilardino ed il Pescara potrebbe già volgere al termine. L’attaccante campione del Mondo 2006 si è nuovamente infortunato; arrivato a gennaio in Abruzzo, ha avuto il tempo di scendere in campo soltanto una volta, nella debacle contro il Napoli. Ora la notizia che potrebbe chiudere la sua parentesi biancazzurra: mercoledì il giocatore si opererà al ginocchio, motivo per cui è molto probabile la rescissione del contratto con il Delfino. Insomma, il calvario sembra non finire…