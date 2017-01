Pescara-Gilardino: sei mesi di contratto

Alberto Gilardino e il Pescara, un matrimonio destinato a celebrarsi ufficialmente nei primi giorni della prossima settimana. Nelle prossime ore la punta classe 1982 ultimerà la risoluzione del suo contratto con l’Empoli. Pronto un accordo con gli abruzzesi di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza. Oddo ottiene così il goleador fortemente richiesto e per il quale si era mosso anche in prima persona. Il tecnico biancazzurro e il centravanti biellese hanno giocato insieme in nazionale e al Milan, vincendo – tra gli altri – Mondiale e Champions League. Oddo ha fatto così leva sull’antica amicizia per strappare il sì del Gila.