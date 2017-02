Pescara, Oddo si dimette. Spunta l’idea Ruscitti per la panchina

Sono ore frenetiche in casa Pescara: nelle scorse ore vi avevamo riportato l’intenzione di Massimo Oddo di rassegnare le dimissioni. Decisione confermata in serata dallo stesso tecnico ad alcuni giocatori. Domani le dimissioni del tecnico dovrebbero essere accettate dal Pescara, che per la successione valuta, oltre a De Canio (possibile contratto sino al 2018), anche la promozione dell’allenatore della Primavera biancazzurra Davide Ruscitti.