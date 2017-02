Pescara-Oddo verso il capolinea. Domani summit con De Canio

L’ennesima debacle potrebbe aver sancito la fine dell’avventura di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara. La disfatta contro il Torino ha mandato su tutte le furie la dirigenza abruzzese che valuta l’esonero del tecnico. Da non escludere che, quantomeno come atto formale, il tecnico pescarese rimetta nelle mani della proprietà il proprio mandato triennale. Intanto come possibile successore prende quota il nome di Gigi De Canio, che nella giornata di domani parlerà con i dirigenti pescaresi del suo possibile ritorno in Abruzzo a distanza di tre lustri.