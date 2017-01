Pescara, ora si chiude per Mattiello. Incontro con Muntari

Altro innesto per il Pescara: ieri il centrocampista Cubas è sbarcato in Italia: arriva in prestito oneroso (150mila euro) con diritto di riscatto (4 milioni) dal Boca Juniors. Ora gli abruzzesi cercheranno di chiudere con la Juve per i prestiti di Mattiello e Mandragora (che piace anche al Genoa), mentre per la mediana si valuta pure il profilo di Muntari (svincolato, incontro in settimana).