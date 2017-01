Gli abruzzesi del Pescara aspettano solo che Gilardino sia libero (risolverà a inizio settimana con l’Empoli) per fargli firmare il contratto di sei mesi, con opzione per un altro anno in caso di salvezza. Muntari (svincolato) si è proposto per la mediana, Monachello è un’idea per l’attacco se saltasse Gila. In uscita il difensore Gyomber piace al Lokeren in Belgio.