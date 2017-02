Zdenek Zeman dice no all’offerta del Pescara. Il boemo ha declinato la proposta del presidente Sebastiani per l’immediato, ma ha tenuto aperte le porte in vista della prossima stagione. Per l’immediato spunta l’idea Andrea Mandorlini, fresco di risoluzione col Verona. Sempre viva la soluzione interna Davide Ruscitti e la pista Fabio Liverani.