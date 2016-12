Sampdoria, Quagliarella rinnova. A gennaio sarà affondo per Verre e Santon

La Sampdoria è molto attiva sul mercato per consegnare a Giampaolo rinforzi di spessore: il presidente Ferrero ci prova per Verre (Pescara) per rinforzare il centrocampo, mente in difesa piace Santon (Inter) per la fascia destra. Intanto Quagliarella rinnova fino al 2019, e Dodò andrà via: l’esterno brasiliano è richiesto dal Flamenco e vanta estimatori nella Liga spagnola.