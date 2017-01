Sampdoria, Verre per l’estate, Simic subito. Puggioni e Silvestre rinnovano. Carbonero è in uscita

La Sampdoria si avvicina a Valerio Verre del Pescara per l’estate: il centrocampista ha già l’intesa col club di Ferrero sino al 2021 e restano solo da definire le cifre tra le due società. Per il reparto difensivo i blucerchiati stanno definendo l’acquisto del croato Simic dell’Hajduk Spalato per 1,2 milioni, mentre il giovane Falcone rientra dal Livorno e Puggioni e Silvestre rinnovano sino al 2019. Per Budimir resta in pole il Crotone. Sul fronte delle uscite si registra anche la cessione di Pereira al Benfica, mentre Carbonero è richiesto da Santos e Vasco.