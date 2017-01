Sampdoria, weekend da protagonista sul mercato: Paloschi è vicino, Barba è un’ipotesi concreta. E per l’estate…

La Sampdoria è protagonista del fine settimana di trattative prima del campionato. I blucerchiati sono vicini a chiudere un nuovo colpo per l’attacco. Il presidente Ferrero continua infatti la trattativa per portare Alberto Paloschi in Liguria e offre 6 milioni all’Atalanta per avere l’ex Chievo e Swansea a titolo definitivo. La richiesta dei nerazzurri è di 7 milioni e l’affare si può concludere nelle prossime ore. Budimir non rientrerà però nella trattativa come contropartita tecnica perché da Bergamo non è partito Pesic. Per la difesa di Giampaolo resta un testa a testa tra Simic dell’Hajduk e Barba dell’Empoli. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti col club toscano per il prestito con diritto di riscatto e l’affare sembra in discesa. Lunedì potrebbe essere la giornata decisiva per la chiusura con un summit tra le parti. Per l’estate invece proseguono i contatti col Pescara per Verre e Caprari, sul quale però c’è anche il club di Percassi.