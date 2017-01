Sebastiani, presidente del Pescara, è a Milano con la squadra: “Salvezza? Mi tocco i c…. La Samp ci ha chiesto Brugman”

Il Pescara è arrivato all’hotel Visconti, a Milano, dove soggiornerà in vista della sfida di campionato contro l’Inter. Intercettato da GazzaMercato il presidente dei degli abruzzesi ha fatto il punto della situazione, parlando di mercato e di salvezza: “Biraghi resta. La Sampdoria ci ha chiesto Brugman, potremmo cederlo purché ce lo lascino sino a giugno. Idem per Verre. In entrata potremmo fare qualcosa a centrocampo per sostituire Cristante. Salvezza? Mi tocco i c…. ma ci crediamo fino alla fine. Noi abruzzesi siamo tosti a morire”.