Summit Pescara-Juve a Milano per Kastanos e Mattiello

Appuntamento tra poco a Milano fra le dirigenze di Pescara e Juventus per definire il prestito agli abruzzesi del centrocampista cipriota, classe 1998, Grigoris Kastanos e discutere la posizione del terzino Federico Mattiello, che il club del presidente Sebastiani vorrebbe a titolo temporaneo. Su quest’ultimo al momento, però, c’è il vero della Juve alle prese con il caso Evra e quindi non intenzionata a cedere un altro esterno difensivo. Almeno per il momento…