Zemanlandia is back: le 10 frasi storiche del tecnico boemo. Dalle sigarette ai contadini…

O lo ami o non lo sopporti. Zdenek Zeman non è mai stato un tipo da 0-0. In campo come nella vita gioca all’attacco e ama divertire. I tifosi allo stesso modo dei suoi interlocutori. Il suo 4-3-3 ha fatto epoca, dividendo gli addetti ai lavori in “Zemaniani” e “Anti-Zemaniani”. Tra chi è rimasto folgorato dalle idee del maestro boemo e i suoi detrattori che gli hanno sempre rinfacciato i tanti esoneri e gli zeru tituli, per dirla alla Mourinho. Mai banale. In 10 storiche sentenze riscopriamo il tecnico di Praga, all’avventura 2.0 sulla panchina del Pescara. (Quasi) 70 anni e non sentirli…

Marcare a uomo? Non dirò mai a un mio calciatore di giocare solo per controllare un avversario