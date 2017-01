Addio Milan e Roma…Depay ha detto sì al Lione. Il racconto della telenovela più calda del mercato

Sembra sia giunta definitivamente al termine la “Telenovela Depay”, un intreccio di mercato che ha visto come protagonista Memphis Depay, ventiduenne ala sinistra in fuga dal Manchester United. Per l’olandese, che già dalla fine di quest’estate era in rotta con Mourinho, si erano prospettati fin da subito numerosi soluzioni, a partire dal Milan che era pronto a prenderlo subito ma con una formula che scontentava i “Red Devils” ovvero il prestito con diritto di riscatto. Successivamente si è inserita la Roma che, per continuare la sua corsa in campionato e in Europa League, aveva individuato nel giovane prospetto il degno rincalzo di Salah partente per la Coppa d’Africa; anche qui a complicare la trattativa è stata la proposta irremovibile dei giallorossi: prestito con obbligo di riscatto.

EPILOGO? – Alla fine gli inglesi dopo alcuni timidi corteggiamenti di club conterranei come Everton e West Ham, hanno accettato la soddisfacente proposta del Lione: 15 milioni di euro più bonus. Il calciatore, come comunicato dal profilo twitter della società, è già in città per limare gli ultimi dettagli e chiudere definitivamente il trasferimento. Sedotti e abbandonati i club italiani hanno cambiato strategie di mercato: i rossoneri puntano Gerard Deulofeu, classe ’94 che potrebbe arrivare in prestito.