Ag. Manolas: “A giugno tutto può succedere. Chelsea e Man. United interessate”

In Inghilterra continuano a susseguirsi voci circa il futuro di Manolas. Il romanista piace infatti molto a Chelsea e Manchester United e sui maggiori tabloid inglesi si parla da tempo di un Mourinho disposto a spendere molto pur di portare il romanista alla sua corte. A confermare le voci di un interessamento dei due top club di Premier è stato lo stesso agente di Manolas, il quale ha aggiunto che “a giugno tutto può succedere”. Il giocatore vorrebbe rinnovare con la Roma ma per i giallorossi non c’è fretta e intanto sembra che anche l’Inter abbia messo nel proprio mirino il difensore ex Olympiacos. Il futuro di Manolas non è mai stato così incerto…