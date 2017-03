Da giornalista a Roma Tv a preda dei tronisti a Uomini&Donne: la parabola di Soleil Sorge

Da giornalista e conduttrice per Roma Tv al ruolo di preda contesa dai due tronisti Luca Onestini e Marco Cartinsegna: il passo è stato breve per Soleil Sorge. La bella italo-americana che l’anno scorso lavorava nei talk show del canale ufficiale romanista ha cambiato vesti e sta spopolando nel piccolo schermo, dove ricopre il ruolo di corteggiatrice di punta nella trasmissione Uomini&Donne su Canale 5. La bellezza delle bionda Soleil non è passata inosservata e ha fatto stragi di cuori negli studi della fortunata trasmissione di Maria De Filippi e la Roma, della quale resta grande tifosa, sembra ormai un ricordo lontano…