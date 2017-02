Dagli USA: Pirlo chiama De Rossi a NY ma il giallorosso risponde picche. Vuole il rinnovo con la Roma

Secondo l’indiscrezione lanciata da “Eurosport”, Andrea Pirlo avrebbe contattato telefonicamente nei giorni scorsi Daniele De Rossi per convincerlo a trasferirsi nei New York City FC per finire la carriera in Mls. Capitan Futuro avrebbe però risposto picche all’ex compagno di Nazionale, rinnovando la propria volontà di voler terminare la sua vita calcistica a Roma. De Rossi sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio attualmente percepito pur di poter vestire la maglia giallorossa anche nelle prossime stagioni, continuando a inseguire il sogno scudetto. Il contatto del centrocampista scadrà in estate e per lui si parla di un possibile rinnovo di due anni con opzione per il terzo.