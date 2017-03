Dal Belgio: Cannavaro ha pensato di portare in Cina anche a Nainggolan

Nel corso di un’intervista rilasciata all’Het Nieuswblas, Fabio Cannavaro ha rivelato di aver preso in considerazione negli scorsi mesi anche la possibilità di poter portare Nainggolan nella Chinese Super League. Il Pallone d’Oro italiano ha spiegato come il profilo del centrocampista della Roma sia uno dei più interessanti, soprattutto grazie al fatto che il giocatore può prendere il passaporto asiatico (essendo di origini indonesiane). In questo modo l’acquisto di Nainggolan avrebbe permesso al Tianjin Quanjian di non occupare nessuno dei posti in rosa disponibili per i giocatori non asiatici. Secondo il regolamento cinese infatti i vari club della CSL possono tenere in squadra quattro giocatori stranieri più un giocatore non cinese ma con passaporto asiatico.