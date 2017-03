Dall’Inghilterra: Roma, il Chelsea è piombato su Rudiger

In seguito ai vergognosi ‘buu’ razzisti che hanno colpito Antonio Rudiger durante il Derby tra Roma e Lazio valevole per la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, dall’Inghilterra filtrano notizie relative alla presunta volontà del difensore di lasciare la capitale a fine stagione. Secondo i colleghi del Daily Mail infatti, il tedesco vorrebbe chiedere la cessione per raggiungere campionati più tranquilli dove episodi come quello dell’altra sera non sono all’ordine del giorno. Il Chelsea, da tempo estimatore del giocatore giallorosso, sarebbe quindi piombatogli addosso con l’intenzione di ingaggiarlo subito. Il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.