Dalla Francia: un altro Ghezzal in Serie A? Milan e Roma ci provano

Rachid Ghezzal, fratello di Abelkader, ex di Crotone e Bari tra le altre, parrebbe essere un obiettivo di mercato di diverse squadre. Secondo i colleghi di “France Football”, il giovane calciatore classe 1992 del Lione non sembrerebbe essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto, in scadenza al termine della stagione. Il Milan fiuta l’affare e il suo ds Mirabelli sembrerebbe spingere per l’acquisizione a parametro zero del giocatore che ha attirato su di sé anche l’interesse della Roma. La concorrenza però potrebbe essere agguerrita, con Atletico Madrid e Siviglia pronte a inserirsi.