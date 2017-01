Dalla Francia: Roma e Atalanta si contendono Bahlouli

Sul mercato è Roma-Atalanta per l’ingaggio di Farès Bahlouli. Ne sono convinti i colleghi di FootMercato, che avvisano come le due compagini italiane siano in competizione per firmare il giovane trequartista del Monaco. Il classe ’95, ex Lione e Standard Liegi, ha un contratto coi francesi fino al 2020, motivo per cui si profilerebbe un lungo periodo di corteggiamento/trattative prima di concretizzare un trasferimento che sia a Bergamo o nella Capitale.