Dalla Francia: Roma, il Marsiglia vuole acquistare Vainqueur

William Vainqueur non ha intenzione di tornare alla Roma, come affermato dal giocatore stesso qualche settimana fa. Il centrocampista, attualmente in prestito (secco) al Marsiglia, sta collezionando una serie di prestazioni positive che starebbero spingendo la società francese a trattenerlo. Secondo i colleghi de L’Equipe, il club capitolino si sarebbe dimostrato interessato a trattare la cessione di Vainqueur per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Lo stesso presidente dell’OM, Jacques Henri Eyraud, ha affermato al quotidiano transalpino: “William ha fatto alcune dichiarazioni sul futuro e questo ci fa capire che è partecipe al progetto Marsiglia. Non abbiamo ancora parlato con lui riguardo la prossima stagione, lo faremo prossimamente”.