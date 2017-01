Dalla Francia: Tello e Deulofeu obiettivi OM. Milan e Roma beffate?

Nuova contendente per lo spagnolo Gerard Deulofeu. Si tratta del Marsiglia, società alla ricerca di un attaccante di movimento per rendere più dinamica la manovra offensiva. Secondo “Le10Sport” il direttore sportivo Zubizarreta starebbe sondando in queste ore le piste che portano a Deulofeu e anche al viola Tello per portare entrambi gli attaccanti all’OM. Roma e Milan da giorni trattano l’esterno offensivo dei Toffies ma il Marsiglia potrebbe beffare entrambe le contendenti italiane andando a soddisfare subito le richieste dell’Everton. Più complicata la pista che porta all’ex Barca Tello dal momento che il giocatore ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo a Firenze sotto la guida di Paulo Sousa.