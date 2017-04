Dalla Polonia arrivano conferme: Inter e Roma si danno battaglia per Krychowiak

Stando a quanto riportato da “polsatport.pl”, Grzegorz Krychowiak, ventisettenne mastino di centrocampo in forza al PSG, sarebbe prossimo a lasciare la capitale transalpina in quanto non è riuscito a trovare spazio sufficiente in rosa nonostante la grande stima di Emery nei suoi confronti. Ad oggi solo 19 presenze stagionali per il mediano della nazionale polacca cresciuto nel Bordeaux che sembra essere conteso da Inter e Roma per la prossima finestra di mercato. I giallorossi sembrano però avere una corsia preferenziale in quanto Monchi, neo D.S. capitolino, ha un ottimo rapporto con il calciatore avendolo portato nel 2014 a Siviglia.