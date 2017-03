Dalla Spagna: duello Roma-Real per Monchi

Il ds del Siviglia Monchi è l’oggetto del desiderio della Roma. I giallorossi da diverso tempo seguono l’ex portiere spagnolo per affidargli la conduzione della propria direzione sportiva, visti i grandi risultati conseguiti con gli andalusi. Sotto la sua gestione sono cresciuti campioni del calibro di Sergio Ramos e Jesus Navas, prodotti usciti dalla cantera del Siviglia, e ne sono maturati di altri, come Dani Alves e Federico Fazio, cercati, notati ed ingaggiati da Monchi. Per questi motivi il ds è bramato dalla società capitolina che però potrebbe vedersela con un top club del calibro del Real Madrid in un duello di mercato che promette fuochi d’artificio. Secondo quanto riportato da Marca infatti Florentino Perez sarebbe fortemente intenzionato a portare il dirigente di San Fernando nella capitale spagnola, per rinnovare staff e strategie in ottica presente e futura. L’asse Roma-Madrid si infiamma.