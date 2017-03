Dalla Spagna: il Real molla Dybala e Monchi. Juve e Roma possono festeggiare?

Niente Dybala e niente Monchi, il Real Madrid ha mollato la presa. A rivelare la notizia è stata l’emittente spagnola “Cadena COPE” nel corso della trasmissione “El Partitazo de COPE”. I blancos di Florentino Perez avrebbero scelto di abbandonare la pista che porta alla Joya Juventina, preferendo accontentare Zinedine Zidane, il quale vuole portare alla propria corte Eden Hazard. Come rivelato dagli iberici, in caso di partenza di Isco o James Rodríguez, il Real si fionderebbe infatti sul belga attualmente sotto la guida di Antonio Conte in quel di Londra, accantonando definitivamente (almeno per quanto riguarda la prossima sessione estiva di calciomercato) l’idea di portare a Madrid l’attaccante juventino, considerato un acquisto troppo costoso. Inoltre sempre “Cadena COPE” ha smentito le voci secondo cui i galacticos sarebbero stati molto vicini negli ultimi giorni al raggiungimento di un accordo con il direttore sportivo del Siviglia Monchi, il quale è seguito soprattutto dalla Roma di James Pallotta. Doppio passo indietro del Real che, almeno per il momento, fa tirare un sospiro di sollievo a Juve e Roma.