Dalla Spagna: il tormentone Jesè continua, pres. Las Palmas rivela: “Anche una inglese sul giocatore”. Si tratta del Boro?

Esperienza al Psg ormai al capolinea, opportunità di approdare a Roma sfumata e ritorno alle Canarie più lontano. Jesè sta vivendo il periodo più complicato della sua giovane carriera e il suo futuro appare più incerto che mai. Dalla Spagna, come riportato da “Marca”, Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, ha rivelato alla stampa di aver incontrato in giornata il procuratore del giocatore per far avanzare la trattativa e di aver ricevuto la notizia dell’interessamento di un club inglese per l’attaccante spagnolo. Secondo quando dichiarato da Ramirez, il procuratore del giocatore gli avrebbe spiegato che un club d’oltremanica sarebbe pronto a pagare i soldi necessari per prelevare Jesè dal Psg e portarlo subito in Premier League. Secondo la stampa inglese si tratterebbe del Middlesbrough, club accostato all’ex Real già qualche giorno fa.