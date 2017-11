Dalla Spagna: Inter, Juve e Roma cercano lo scontento Gimenez

José Gimenez non sta trovando spazio in questa stagione alla corte del Cholo. Così dalla Spagna AS riporta che Inter, Juve e Roma starebbero osservando la situazione del giovane centrale uruguaiano in vista del mercato di gennaio. Il giocatore, chiuso ad oggi dalla coppia Savic-Godin, non chiuderebbe le porte a un addio per trovare spazio. Per le italiane la concorrenza europea potrebbe essere complicata: alla finestra ci sarebbero anche City, United, Arsenal e Bayern.