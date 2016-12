Dalla Spagna: Jesé ha scelto Las Palmas. La Roma si allontana

Arrivato in estate da Madrid per 25 milioni di euro, lo spagnolo Jesé non è ancora riuscito a convincere Emery in quel di Parigi e una sua partenza dal Psg già a gennaio si fa sempre più concreta. Secondo “Mundo Deportivo” infatti il giocatore avrebbe deciso di tornare in patria per rilanciare la propria carriera e la sua volontà sarebbe quella di ripartire dal Las Palmas, società in grande ascesa. Il club delle Canarie potrebbe infatti garantire all’ex Real il minutaggio che il giocatore richiede, permettendogli di trovare la continuità che sperava di ottenere già nella sua esperienza parigina. Ora la palla passa nelle mani del Psg. Toccherà infatti ai capitolini trovare un accordo con la società spagnola per permettere al giocatore di tornare a giocare in Liga. La trattativa non si preannuncia delle più semplici, con i parigini che difficilmente vorranno cedere l’attaccante a costi stracciati, dati i 25 milioni investiti su di lui solamente pochi mesi fa. Ad allontanarsi è così l’ipotesi Roma. I giallorossi erano stati accostati negli ultimi mesi al giocatore ma dopo questa news di mercato difficile sembra essere un arrivo del giovane attaccante in Serie A.