Dalla Spagna: la Roma esercita la recompra per Sanabria

Dalla Spagna ne sono praticamente certi. Antonio Sanabria, come riporta Estadio Deportivo, tornerà alla Roma. Come riportano i media spagnoli, Monchi avrebbe deciso di esercitare il diritto di ‘recompra’ che il club giallorosso ed il Betis Siviglia avevano sottoscritto al momento del passaggio dell’attaccante ai biancoverdi. Allora gli andalusi avevano pagato 7,5 milioni di euro per Sanabria, adesso saranno 11 i milioni che la Roma dovrà versare nelle casse del Betis per riportare il paraguaiano nella capitale.