Dalla Spagna: la Roma pensa a Bernat. Sarà lui il primo colpo di Monchi?

Nome nuovo per la difesa della Roma. Secondo quando riportato da “Mundo Deportivo”, i giallorossi si sarebbero messi sulle tracce di Juan Bernat, terzino sinistro attualmente in forza al Bayern Monaco e considerato dai capitolini un rinforzo perfetto per la propria retroguardia. In Baviera, data la presenza di Alaba, lo spagnolo è considerato una riserva di lusso più che un titolare e questo ruolo di seconda linea potrebbe dunque spingere l’ex Valencia a spostarsi in un nuovo club che possa consentirgli un minutaggio maggiore. Il primo colpo di Monchi proverrà dalla Bundes?