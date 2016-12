Dalla Spagna: la Roma pensa al rinnovo del prestito di Vermaelen

La Roma starebbe pensando al rinnovo del prestito di Vermaelen. Secondo “Mundo Deportivo”, i giallorossi avrebbero intenzione di chiedere al Barcellona di concedergli il belga per un’altra stagione così da permettergli di ambientarsi meglio in quel di Roma. L’ex Arsenal ha infatti giocato davvero poco da quando è giunto nella capitale, complice anche un infortunio, e, prima di pensare a un acquisto definitivo, la Roma vorrebbe prolungare il prestito di un altro anno per valutare meglio il difensore e capire così se vale davvero la pena scommettere su di lui.