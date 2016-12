Dalla Spagna: la Serie A sfida la Premier per Pepe

Tutta Europa vuole Pepe. Il portoghese, in scadenza di contratto con il Real Madrid, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e potrebbe esser libero di avviare i contatti con qualsiasi club interessato a lui a partire dal prossimo febbraio. In Spagna, i colleghi di Ok Diario sostengono che per il centrale potrebbe scatenarsi una vera e propria battaglia che coinvolgerebbe ben 9 squadre divise in due fazioni: da una parte la Serie A, con Milan, Inter, Juve, Napoli e Roma che risulterebbero interessate al parametro zero di lusso, dall’altra invece la Premier League con le due di Manchester, il Tottenham e l’Arsenal, pronte a cercar di convincere il difensore con contratti ricchi e (forse) impareggiabili dalla compagine nostrana. In questo campo, l’insidia numero uno per le inglesi potrebbe essere la Cina, dalla quale parrebbe esser già stata proposta un’offerta da dieci milioni netti a stagione al calciatore lusitano. Gli ingredienti per provocare una ‘tempesta perfetta’ parrebbero esserci tutti…