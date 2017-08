Dalla Spagna: Mahrez vuole restare in Premier

Sarà un “Ferragosto di fuoco” per Mahrez, il Leicester e la Roma, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo infatti, Monchi avrebbe dato un ultimatum di 24 ore al club inglese per fornire una risposta definitiva all’offerta dei giallorossi di 35 milioni. Tuttavia il sito del quotidiano spagnolo riporta anche la notizia secondo cui il numero 26 delle “Foxes” avrebbe intenzione di lasciare il Leicester ma di restare a giocare ancora in Premier League. La strada che porta al nuovo esterno d’attacco giallorosso ha trovato degli intoppi, dopo Ferragosto la verità.