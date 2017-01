Dalla Spagna: Roma beffata, Jesè sta per chiudere con il Las Palmas. Manca solo il sì del Psg

Roma beffata! Il Las Palmas ha trovato l’accordo economico con Jesè e il giocatore è ormai pronto a un ritorno in Liga. Ora manca solamente il sì del Psg per portare a termine l’operazione ma secondo “El Desmarque” è questione di dettagli, dopodiché l’affare potrà essere siglato. Niente Italia dunque per lo spagnolo che, dopo la brutta esperienza parigina, ha deciso di ripartire dalle sue Canarie.