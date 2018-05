Alessandro Florenzi è al centro di tante voci di mercato. Il terzino della Roma ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e alcuni club avrebbero già provato a sondare il terreno. Come riporta il portale spagnolo ‘El Gol Digital’ sulle tracce del giocatore giallorosso ci sarebbe l’Atletico Madrid, pronto a puntare su Florenzi in caso di partenza di Vrsaljko. Il giocatore del club capitolino è seguito anche da Inter e Juventus.