Dalla Spagna: Vazquez tra Newcastle e Roma

Nella sezione “rumors” del sito spagnolo Mundo Deportivo campeggia il nome di Lucas Vazquez, accostato a Newcastle e Roma. Mentre per il Newcastle di Rafa Benitez, l’attaccante spagnolo sarebbe il primo obiettivo, per la Roma rappresenterebbe l’alternativa a Mahrez. Sempre secondo il Mundo Deportivo i giallorossi sarebbero disposti a pagare 30 milioni per il numero 17 blancos, il quale è chiuso da Asensio- che è ormai in rampa di lancio- e dal nuovo arrivato Ceballos.