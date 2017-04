Dalla Spagna: Vermaelen tornerà al Barcellona

A Roma era arrivato per fare la differenza ma purtroppo i molti infortuni non gli hanno permesso di trovare una continuità di rendimento e ciò lo ha portato a finire fuori dalle rotazioni di Spalletti. L’avventura italiana di Thomas Vermaelen è ormai giunta ai titoli di coda e in estate un suo ritorno a Barcellona è ormai sicuro. La Roma non ha infatti alcuna intenzione di rinnovare il prestito di un giocatore che da quando è arrivato ha collezionato più infortuni che presenze e dunque Vermaelen andrà a rappresentare il “primo rinforzo” del Barça 2017/2018. A riportare la notizia è “Sport”.