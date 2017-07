Dall’Inghilterra: Arsenal sulle tracce di Mahrez. Duello con la Roma per l’algerino?

Riyad Mahrez è pronto a lasciare il Leicester, destinazione…Roma o Londra? Oltre all’interessamento dei giallorossi per l’asso algerino, secondo quanto riportato dal “Sun”, anche l’Arsenal di Arsene Wenger sarebbe tornato sulle tracce dell’esterno offensivo delle Foxes. Il giocatore è attualmente considerato dai Gunners l’alternativa a Thomas Lemar, da mesi primo obiettivo di Wenger per rinforzare il gioco sulle ali del suo Arsenal. Qualora la trattativa con il Monaco non dovesse portare all’acquisto di Lemar, i londinesi virerebbero allora con forza sul Mahrez, complicando così i piani della Roma. I giallorossi hanno infatti già raggiunto un accordo con il giocatore ma non con il Leicester, club che non ha alcuna intenzione di svendere uno dei principali artefici del miracolo Premier League di un anno fa. Il patron delle Foxes avrebbe intenzione di ricavare 50 milioni di euro dalla vendita di Mahrez ma a Roma sono convinti che intorno ai 35 milioni la trattativa si possa concludere positivamente, sempre che l’Arsenal non decida di rilanciare…