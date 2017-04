Dall’Inghilterra: attenta Roma! Il Tottenham vuole soffiarti Spalletti

Mauricio Pochettino, attuale tecnico del Tottenham, potrebbe lasciare Londra durante la prossima sessione di mercato. Infatti, secondo i colleghi del Daily Mirror, all’allenatore sarebbe stata offerta la panchina della Nazionale argentina. In caso di una sua effettiva partenza, gli Spurs avrebbero però già individuato il sostituto in Luciano Spalletti, con cui la società inglese parrebbe già essere entrata in contatto. Al manager di Certaldo sarebbero stati offerti 4,5 milioni di euro a stagione, una cifra che, rispetto ai 3 milioni che percepisce dalla Roma, potrebbe tentarlo a continuare la sua carriera in Inghilterra.