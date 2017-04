Dall’Inghilterra: attenta Roma! L’Arsenal vuole riportare Szczesny a Londra

Con David Ospina prossimo a lasciare i Gunners, l’Arsenal avrebbe già individuato in Wojciech Szczesny l’erede del portiere colombiano. Infatti, secondo i colleghi del The Sun, il club londinese avrebbe deciso di riportare a Londra il giocatore polacco, attualmente in prestito alla Roma, e di farlo competere con Petr Cech per la difesa della loro porta. Brutte notizie quindi per la società capitolina, che ora dovrà agire nella prossima sessione di mercato per sostituire il calciatore classe 1990.