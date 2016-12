Dall’Inghilterra: Depay lontano da Milan e Roma, ora chiude con l’Everton

Memphis Depay, ventiduenne ala del Manchester United, nei giorni scorsi sembrava essere molto vicino a trasferirsi in Serie A. Oggi invece il “Daily Star” ha annunciato che l’olandese dovrebbe essere prossimo a firmare con l’Everton scoraggiando così i numerosi corteggiatori del giovane talento. Milan e Roma infatti in questi mesi sembravano aver avviato delle trattative con lo United per acquistare le prestazioni del calciatore, al quale però dovranno probabilmente rinunciare.