Dall’Inghilterra: Guardiola vuole Rudiger. 35 milioni di motivi per convincere la Roma

I 6 gol incassati nella doppia sfida Champions contro il Monaco e la conseguente eliminazione dalla competizione europea hanno messo in allarme Pep Guardiola, il quale avrebbe già scelto quale giocatore portare a Manchester per rinforzare la propria retroguardia. Si tratta del giallorosso Rudiger, come rivelato dal “Mirror”, difensore per il quale il City è pronto a spendere oltre 30 milioni di sterline (35 milioni di euro). Il tedesco potrebbe andare così a formare con Stones una coppia solida sulla quale basare le future fortune del club, rendendo i Citizens una squadra più compatta sia in Premier League che in Champions. Su Rudiger rimangono accesi anche i fari del Chelsea di Conte, altro club che in estate ha intenzione di fare spese in Italia.