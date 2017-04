Dall’Inghilterra: il Chelsea pesca nella Capitale. Nel mirino di Conte ci sono Rudiger e Milinkovic-Savic

Il Chelsea, attualmente primo in Premier League, starebbe già guardando al futuro, pianificando i colpi di mercato necessari per migliorare la qualità della propria rosa. Secondo i colleghi del The Sun, i Blues avrebbero infatti mandato degli osservatori al Derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio, per visionare Antonio Rudiger e Sergej Milinkovic-Savic. Antonio Conte avrebbe inoltre dato una sua preferenza, premendo soprattutto per l’acquisto del difensore tedesco, da lui ritenuto fondamentale per rinforzare il proprio reparto difensivo.