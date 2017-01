Dall’Inghilterra: Jesè dice no a Tottenham e Liverpool. Vuole la Roma

Le attenzioni intorno a Jese Rodriguez si sono intensificate notevolmente nell’ultimo periodo in seguito al presunto malumore del giocatore verso il suo attuale club, il PSG. Il talento ex Real Madrid è stato accostato a diversi club tra i quali compaiono Milan e Roma, oltre ai Reds di Klopp. Dall’Inghilterra giungono notizie clamorose secondo le quali il calciatore avrebbe rifiutato le offerte di Tottenham e Liverpool per sposare il progetto tecnico della Roma. I colleghi del Sun suggeriscono che l’operazione può essere finalizzata con l’opzione del prestito con diritto di riscatto, e chiusa nel giro di poco tempo. Spalletti potrebbe avere a breve il primo rinforzo di mercato…