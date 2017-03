Dall’Inghilterra: Man. United, 200 milioni per il mercato. Manolas è il primo obiettivo

Si profila un’estate calda per il Manchester United. Come affermato dallo stesso Josè Mourinho, il club punta a fare un grande mercato per alzare ulteriormente il livello della rosa attuale, già colma di top player. Stando a quanto riportato dal Sun, i Red Devils sarebbe intenzionati a elargire oltre 200 milioni di euro allo Special One per finanziare gli acquisti. I primi nomi sulla lista del portoghese sarebbero quelli di due difensori: Victor Lindelof e Kostas Manolas. Se per il primo un accordo di massima sembra esser già stato raggiunto a gennaio, per il greco la concorrenza potrebbe essere serrata, tanto che il centrale giallorosso è seguito da diversi top club europei, Inter fra le altre. La Roma riuscirà a respingere le (ricche) offensive?