Dall’Inghilterra: Milan e Roma vogliono Borini. Proposto il prestito

Il gol durante la partita contro il Manchester United non gli ha permesso di evitare la sconfitta, ma di certo ha fatto in modo di riattivare le voci intorno al suo futuro. Fabio Borini, attaccante del Sunderland con un passato in Serie A, è tornato prepotentemente negli scenari di mercato che potrebbero delinearsi da qui a pochi giorni, con l’apertura della finestra invernale alle porte. Stando ai colleghi del Daily Mail infatti, la Roma e il Milan si starebbero informando per ingaggiare il giocatore, chiedendo ai suoi agenti di averlo in prestito fino a fine stagione, al termine della quale possano eventualmente esercitare l’opzione del riscatto. Secondo quanto riportato, comunque, i Black Cats difficilmente potrebbero privarsi del loro terminale offensivo prima dell’estate, viste le ridotte alternative all’italiano e la necessità della sua presenza per conquistare la salvezza.