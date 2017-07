Dall’Inghilterra: niente Roma per Foyth, va al Tottenham

Se tanti obiettivi della Roma sono in stand-by, c’è qualcuno di questi che infatti è sfumato: infatti, secondo il “Daily Mirror”, il Tottenham avrebbe praticamente chiuso per Juan Foyth, terzino dell’Estudiantes. Il giocatore, da tempo nella lista della spesa di Monchi, sarà ufficializzato dagli Spurs entro la fine di questa settimana. Il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 9 milioni di euro. Obiettivo sfumato per i giallorossi, che dovranno virare inevitabilmente su altri giocatori per rinforzare il reparto arretrato.